Enquête Exclusive
Temps de lecture : 12 min

Fuite massive : Les algorithmes de prédiction financière à découvert

L'analyse de 4 téraoctets de données confidentielles révèle comment trois fonds d'investissement ont manipulé les marchés européens grâce à des IA non régulées au cours de l'année 2025.

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Illustration abstraite de flux de données financiers en bleu et rouge sur fond sombre

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